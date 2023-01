Perugia, si riparte contro il Palermo. Castori: “Mi aspetto che la squadra cresca ancora”

PERUGIA – Dopo la sosta riprende il campionato di Serie B e per il Perugia si prospetta la sfida del “Curi” contro il Palermo. Il primo impegno del nuovo anno solare, domani alle 14, è una nuova prova per i grifoni, che dovranno confermare il buon momento che stanno vivendo soprattutto dopo la pausa natalizia.

Continuare così

“La pausa – ha detto mister Fabrizio Castori incontrando la stampa prima del match coi rosanero – è servita per recuperare energie fisiche e mentali, ora dobbiamo riattaccare la spina nella maniera più veloce possibile. Il calcio non è solo condizione atletica ma anche concentrazione. Mi aspetto una squadra che faccia una prestazione all’altezza delle ultime”.

Rosa

“Su Strizzolo – ha aggiunto l’allenatore del Grifo – sarebbe meglio che ne parlasse il direttore sportivo. Intanto recuperiamo Matos. Cinque attaccanti è un buon numero per affrontare il girone di ritorno. I convocati sono 23, mancano solo Struna e Vulic che sono infortunati”.

Crescita

“Col Palermo – ha affermato Castori – mi aspetto un’ulteriore crescita, anche se un minimo di punto interrogativo data la lunga sosta c’è. I numeri non mentono, se siamo penultimi un motivo c’è e significa che dobbiamo pensare solo alla salvezza”.

Avversari “Il Palermo – ha concluso – è una squadra forte che ha ambizioni. Nell’organico ha Brunori, il vice capocannoniere del campionato. Sono pericolosi in velocità. Vogliamo assolutamente vincere per tirarci fuori dai bassifondi, ma non sarà per nulla facile. Io non credo al mercato di gennaio, le squadre migliorano col lavoro. Si può aggiustare qualcosa col mercato, ma la mia esperienza mi porta a dire che a gennaio le squadre non si fanno”.