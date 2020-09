Perugia, si presentano Negro e Murano: “È un onore essere qui, ci sono i presupposti per fare bene”

PERUGIA – Giornata di presentazione per i due nuovi grifoni Stefano Negro e Jacopo Murano oggi a Pian di Massiano.

Negro “Il gruppo è affiatato e chi è rimasto sta dando qualcosa di più a livello umano per far stare bene noi nuovi – ha detto il centrale proveniente dal Monza – Gli allenamenti del nostro tecnico Caserta con la palla mi sono piaciuti molto. Ci sono i presupposti per raggiungere un obiettivo. È un’occasione incredibile da sfruttare per arrivare in alto e un onore”.

Murano “Sono arrivato venerdì a Cascia e non ci sono stato nemmeno per 24 ore– ha affermato l’attaccante ex Potenza – il mister lo conoscevo dall’esterno ed i suoi allenamenti con la palla mi hanno fatto una buona impressione. Il gruppo è formato da ragazzi motivati e ci sono le premesse per fare bene“.