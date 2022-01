Perugia, si lavora all’arrivo di Ndoj: Vanbaleghem verso i saluti. Murano all’Avellino

PERUGIA– C’è chi arriva e chi parte in casa Grifo. Una delle operazioni che le dirigenze biancorossa sta perfezionando in questi giorni è quella del centrocampista Emanuele Ndoj. Il giocatore classe 1996 e nazionale albanese ora in forza al Brescia, sarebbe vicino alla firma con i colori biancorossi.

Carriera Dopo le giovanili giocate prima con la maglia del Padova e con quella della Roma, nel 2016 Ndoj si è accasato a Brescia dove ha collezionato 105 presenze tra serie B e serie A. Con le rondinelle ha segnato 9 reti. Dal 2018 è stato convocato sei volte con la nazionale dell’Albania e con la rappresentativa balcanica ha siglato una rete.

Chi parte Con l’arrivo di Ndoj un attuale nome della rosa perugina dovrebbe salutare la squadra di Massimiliano Alvini. In partenza ci sarebbe Vanbaleghem. Bisogna ricordare che il mediano francese ha il contratto in scadenza con il Perugia a giugno di quest’anno.

Murano all’Avellino E’ finita l’esperienza perugina di Jacopo Murano. L’attaccante 31enne si è accasato all’Avellino. L’ufficilità dall’arrivo è stata ufficializzata nella giornata di ieri dalla società irpina. Murano sarà legato ai colori biancoverdi fino al 2024.