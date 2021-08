Perugia, si inizia col Pordenone. Alvini: “Ci sarà qualche assenza ma non voglio alibi”

PERUGIA – Pronti, si parte. Il campionato di Serie B da neopromosso del Perugia comincerà domani alle 18.00 sul campo del Pordenone. Si inizia con qualche assenza, ma mister Massimiliano Alvini già mette le mani avanti: niente alibi, massima concentrazione e tanta voglia di fare bene.

Oltre le assenze “Domani inizia il campionato, ci arriviamo dopo 40 giorni di spessore dove la squadra ha lavorato in modo molto positivo – ha detto l’allenatore del Grifo in conferenza stampa – Abbiamo avuto pochissimi problemi, poi come si avvicina il campionato qualcosa accade. Sgarbi ha una distorsione al ginocchio, avremo un’ inizio con difficoltà ma siamo concentratissimi su quello che dobbiamo fare in campo. Alcuni giocatori non partiranno: Vanbaleghem, Vano, Sgarbi) È logico che noi ci siamo concentrati su quello che vogliamo fare in campo domani, ed è li che vogliamo risposte: intensità, aggressione, fare la partita. Lo abbiamo avuto in queste partite e dovremo metterle in campo domani”.

Concentrazione “A Genova siamo partiti forte e in controllo ma non siamo stati bravi a concretizzare, l’espulsione ci ha costretto a cambiare assetto – ha proseguito il mister – Ogni partita richiede degli accorgimenti, a volte dovremo adattarci a quello che richiede la partita. A volte le esigenze della partita, infortuni e squalifiche, ci costringono a lavorare in una maniera diversa. Santoro è uno degli ultimi arrivati, è pronto per giocare in Serie B: è giovane ma mi aspetto cose positive ed è in un percorso di miglioramento. Il Pordenone si è salvato all’ultima giornata, vogliono fare un campionato diverso. Hanno una squadra esperta, ma noi siamo concentrati su di noi.

Campionato Sugli obiettivi da raggiungere Alvini è chiaro: “Ci aspetta un viaggio con una destinazione che vogliamo raggiungere, faremo di tutto per ottenerla con il calcio e con le idee. Sarà un campionato bellissimo, i nostri tifosi devono essere contento entusiasti in B che è un campionato importante. A me interessa B il processo più che il risultato finale, attraverso questo potremo raggiungere i nostri obiettivi”.

Mercato Infine, il mister dei grifoni dice la sua sul campionato: “La mia attenzione è andata assolutamente al Pordenone. Con il presidente ci siamo visti ieri ma la mia attenzione è andata su quello che posso determinare, il campo . Quello che ci siamo detti in passato rimane ma ho fiducia nella società, stiamo lavorando bene insieme, pur nelle difficoltà. Stiamo lavorando forte per raggiungere i risultati che ci siamo prefissi”.

A questo proposito è ufficiale il prestito dalla Fiorentina del terzino destro Gabriele Ferrarini, classe 2000La scorsa stagione l’esterno ha raccolto 17 presenze ufficiali con la maglia del Venezia in Serie B.

Percorso opposto, invece, per Giovanni Corradini (classe 2002), promessa della Primavera biancorossa che fa ritorno tra le fila viola ma a titolo definitivo.