Perugia, si inizia a fare sul serio col mercato: Rajkovic alla corte di Serse Cosmi

PERUGIA – Mercato d’inverno che parte col piede giusto per il Perugia. E’ fatta per l’arrivo fra i grifoni di Slobodan Rajkovic. Il difensore centrale serbo, 31 anni il 3 febbraio, inizierà tra pochi giorni il lavoro insieme al resto della squadra allenata da Serse Cosmi.

Carriera Nato calcisticamente nell’Ofk Belgrado, il giocatore è stato acquistato da Chelsea nel 2005. La squadra inglese lo cedette quindi in prestito al Psv Eindhoven, Twente e Vitesse. Dopo sei anni nei Paesi Bassi (nel paese oranje ha vinto due titoli nazionali rispettivamente con Psv e Twente), nel 2011 viene ceduto all’Amburgo. Sempre in Germania milita nella stagione 2015/2016 con il Darmstadt. Infine l’approdo in Italia al Palermo, per poi restare svincolato una volta fallita la società rosanero. Ora l’avventura a Perugia e le prospettive per fare bene ci sono tutte.

Tesserato l’attaccante Liljedahl Come riportato dalla società sul proprio sito è stato tesserato l’attaccante svedese 18enne, Jonathan Ola Liljedahl. Nato ad Alingsas il 2 dicembre 2001, è un giovane attaccante esterno svedese. Ha iniziato a giocare a 4 anni nel Gerdskens BK. Si trasferisce poi nell’altra squadra della città, il Holmalunds IF, dove gioca con la prima squadra già a 14 anni. Nell’estate 2018 è reclutato dal Orgryte IS di Gothenburg. Con questa squadra segna 48 gol in 41 partite partite disputate e vince la Gothia Cup. Il calciatore andrà ad infoltire la formazione Primavera allenata da mister Migliorelli.