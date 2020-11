Perugia si illumina di blu contro la pena di morte

PERUGIA – Anche la città di Perugia aderisce a Città per la vita, iniziativa della Comunità di Sant’Egidio volta a sostenere l’abolizione della pena capitale nel mondo e promuovere la cultura della vita. Per questo, lunedì 30 novembre, la Torre degli Sciri e l’orologio della torre campanaria di Palazzo dei Priori saranno illuminati di blu, per non dimenticare che ancora oggi ci sono paesi del mondo che mantengono questa forma di punizione disumana e per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale.

Il 30 novembre di ogni anno la Giornata delle Città per la Vita ricorda la prima abolizione della pena di morte nel 1786, da parte del Gran Ducato di Toscana. Si tratta di una grande mobilitazione contemporanea mondiale, che dal 2002 a oggi ha visto l ’adesione di ben 2309 città.