Perugia, si fingono operai edili per rubare dentro un’abitazione

PERUGIA – Due cittadini albanesi di 47 e 34 anni sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia dopo essere stati sorpresi a rubare in un’abitazione, fingendosi operai edili.

Il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è stato attivato nella serata di giovedì dalla sala operativa della questura di Perugia a seguito di una segnalazione da parte del proprietario dell’abitazione. L’allarme era stato dato da un vicino di casa che aveva notato movimenti sospetti.

Il proprietario dell’appartamento, tornato immediatamente a casa, ha sorpreso i due finti operai, che sono subito fuggiti a bordo di un furgone rischiando anche di investirlo. L’uomo si è messo in contatto con la sala operativa ed ha inseguito i due con la propria auto.

Gli agenti della squadra volante, grazie alle indicazioni in tempo reale sulle varie direzioni di fuga, nonostante le pericolose manovre messe in atto dai due, sono riusciti a bloccarli.

A bordo del furgone sono stati trovati – riferisce la questura – materiali da lavoro e un vero e proprio kit di arnesi atti allo scasso.

I due albanesi – già noti alle forze di polizia – sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso.