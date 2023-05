PERUGIA – Sono stati denunciati a piede libero per tentata truffa i due soggetti che hanno raggirato una ottantaseienne di Perugia col metodo del finto incidente stradale. La richiesta economica serviva, hanno detto i truffatori alla pensionata, al nipote che aveva provocato lo schianto e avrebbe immediatamente risarcire le persone coinvolte per evitare guai giudiziari. L’anziana è riuscita a far scattare l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate nella sua abitazione nell’instante in cui l’ottantaseienne consegnava la somma richiesta. Nei guai sono finiti un cinquantatreenne con precedenti di polizia e un diciannovenne incensurato. Uno dei due è stato fermato di fronte all’abitazione della donna, mentre l’altro è scappato alla vista delle forze dell’ordine, che però lo hanno fermato poco dopo.