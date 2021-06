Perugia, si conoscono in chat e si incontrano e lei gli sfila una collana da 10 mila euro

PERUGIA – I carabinieri di Parma hanno denunciato una ventenne residente a Perugia per furto con destrezza ai danni di un uomo molto più grande di lei, si tratta di un 56enne residente nella città emiliana. In particolare, i due dopo aver chiacchierato su un’app di messaggistica ed essersi sentiti al telefono hanno deciso di incontrarsi a Parma, dove hanno trascorso insieme la giornata del 25 maggio fino all’ora di cena, quando insieme stavano tornando a recuperare l’auto dell’uomo.

Collana Lui si accorge improvvisamente di non avere più la collana al collo e lei se la dà a gambe, scappando lungo un viale e lasciando lì il 56enne, che non può far altro che chiedere l’intervento dei carabinieri. Malgrado le ricerche, però, i militari dell’Arma non sono riusciti nell’immediatezza a rintracciare la ragazza, ma il numero di telefono da cui aveva più volte chiamato l’uomo è bastato per identificarla, far scattare tutti gli accertamenti e denunciarla per furto.