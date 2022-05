Perugia, si chiude l’esperienza con il direttore generale Comotto, lascia anche Peroni

PERUGIA – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: Gianluca Comotto lascia l’incarico di direttore generale del Perugia. L’ex grifone, dopo due stagioni nella stanza dei bottoni biancorossa e una promozione, si separa consensualmente dal Grifo.

A dare la notizia nel pomeriggio odierno è stato direttamente l’Ac Perugia sul proprio sito ufficiale: “Come da accordi presi da entrambe le parti – scrive il club in una nota – si interrompe il rapporto lavorativo con il Direttore Generale Gianluca Comotto. Nel ringraziarlo per aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 20/21 e del raggiungimento dei playoff in serie B nella stagione 21/22 auguriamo le migliori fortune professionali per quanto fatto e per il prosieguo di carriera”.

Finita anche l’esperienza col team manager Peroni. Così la nota del Grifo:

“A.C. Perugia Calcio comunica che non proseguirà il rapporto professionale con il team manager della prima squadra Alessio Peroni – si legge nel sito ufficiale del club biancorosso – Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la società gli augura le migliori fortune professionali. Il nuovo team manager sarà comunicato nelle prossime settimane”.