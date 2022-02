Perugia, sfida al Benevento dell’ex Caserta. Alvini: “Coraggio, convinzione e umiltà”

PERUGIA – Domani alle 16.30 il Perugia sfida il Benevento dell’ex Caserta, che dunque torna al Curi.

Massimiliano Alvini, tecnico biancorosso, parla in conferenza stampa: “Coraggio, convinzione e umiltà, questo è quello che chiedo. Hosempre parlato di processo, miglioramento, viaggio e forza del gruppo. Queste componenti sono emerse. Dobbiamo continuare così con il rispetto dell’avversario, la voglia di stupire ancora e la determinazione per scendere in campo sfruttando i nostri punti di forza Non voglio distrazioni: vogliamo migliorare ancora. Sappiamo di affrontare una squadra forte ma abbiamo l’entusiasmo per fare una partita da Perugia. Hanno grande qualità e dovremo essere bravi a leggere le situazioni senza concedere spazio. Il ritorno di Caserta al Curi? Lo ringrazio: se sono qua è perché lui è andato via. Ma domani sarà Perugia-Benevento e non Alvini contro Caserta. Per me non è mai una sfida personale contro un altro allenatore ma sempre una partita del Perugia”.

Capienza aumentata

Sulla capienza degli stati aumentata al 75%: “Abbiamo giocato per un anno a stadi vuoti. Noi vogliamo continuare a regalare il massimo a chi ci viene a sostenere. Contro il Benevento sarà una di quelle partite belle da vivere, da venire a tifare e cantare l’inno al Curi con la sciarpa al collo. E’ bello che il tifoso si immedesima per la squadra. Sono contento del momento che stiamo vivendo e spero che possiate continuare a rinnamorarvi del Perugia”.

Le ultime

Sulla formazione non lascia trapelare alcuna indicazione: “Dovrò fare delle valutazioni ma non mi preoccupano le scelte. Tutto è mirato al rendimento della squadra e alla gestione del gruppo”. Squalificato Burrai, il tecnico potrebbe confermare molti degli elementi impiegati ad Alessandria. L’unico in forse resta Rosi, anche se si proverà a recuperarlo”