Professionalità gratuita

Mette a disposizione gratuitamente la professionalità dei soci (una quindicina tra avvocati, studenti in giurisprudenza e volontari Caritas) a persone “che non hanno diritto a nessun beneficio, non solo a quello della giustizia, ma anche alla salute e ad altri fondamentali per vivere dignitosamente”. Una delle categorie di persone più vulnerabili, che si rivolge a Perugia all’avvocato di strada, è rappresentata dagli ex detenuti. La “residenza fittizia” viene definita la prima necessità di queste persone che devono poter ottenere una residenza per accedere a una serie di servizi socio-previdenziali e sanitari a cui non avrebbero diritto. Gli “avvocati di strada” Emma Contarini, coordinatrice dello sportello perugino, Marco Geremia e Nunzia Parra, soci volontari, sono stati ospiti della trasmissione ‘XL News’ di Umbria Radio InBlu condotta dal direttore di testata Daniele Morini.