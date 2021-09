Perugia, Segre si presenta ai tifosi: “Ho accettato subito la proposta del Grifo, a Frosinone daremo battaglia”

PERUGIA – Giornata di presentazione per Jacopo Segre. Il centrocampista 24enne arrivato in biancorosso tramite prestito dal Torino l’ultimo giorno di mercato oggi ha fatto il suo debutto in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Accettato subito “Lo staff e i compagni – ha affermato il giocatore – mi hanno accolto nel migliore dei modi, poi parlerà il campo. Il contatto col Perugia è avvenuto negli ultimi giorni di mercato. Ho accettato subito la proposta”.

Stile “Sono un giocatore fisico e di gamba – ha proseguito il neo grifone – mi metto a disposizione del mister. Contro il Frosinone mi aspetto una battaglia con una squadra forte e attrezzata”. Infine, dal centrocampista qualche parola sul suo passato granata: “Juric è un allenatore super, lo ringrazio per la preparazione fatta con lui al Torino”.