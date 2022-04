Perugia, sedicenne violentata dal padre della compagna di scuola: condannato

PERUGIA – Condannato a nove anni di carcere un 62enne originario di Trieste accusato di aver violentato una ragazzina minorenne venuta a Perugia per assistere a un concerto di Umbria Jazz. La sentenza è stata emessa dai giudici del tribunale collegiale presieduto da Marco Verola e composto da Francesco Loschi e Sonia Grassi. I fatti risalgono a qualche estate fa quando la vittima aveva solo 16 anni e si trovava in vacanza a Perugia con i genitori. A riportare la notizia, nell’edizione di giovedì, è Il Corriere dell’Umbria. L’imputato era il padre di una compagna di scuola della ragazzina abusata nello stesso casale in cui si trovavano i suoi genitori. L’accusa è quella di violenza è aggravata dall’abuso della condizione di inferiorità della ragazzina “derivanti dalla differenza d’età e dall’autorevolezza esercitata dall’uomo in ragione del rapporto di stretta amicizia esistente fra la vittima e la figlia di lui e tra lui e i suoi genitori”.