Perugia, scritta con la sigla ‘BR davanti alla casa di un assessore: scattano le indagini

La condanna

In una nota il coordinamento perugino di FdI esprime ferma e decisa condanna per il gesto compiuto in queste ore in centro storico. “È un atto estremamente grave – dice il coordinatore Riccardo Mencaglia – che purtroppo è solo l’ultimo di una serie di atti violenti perpetrati da estremisti politici che evidentemente faticano ad accettare le regole democratiche del vivere sociale”. “Massima solidarietà da parte di Fratelli d’Italia all’assessore e alla giunta tutta”. “Esprimiamo profonda condanna per quanto successo. Si tratta – dice poi Giacomo Cagnoli, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia – di un gesto vile e molto grave. Rivolgiamo la nostra solidarietà e totale vicinanza all’assessore, alla giunta comunale tutta e al sindaco”. Massima attenzione e gesto da condannare. Solidarietà a Pastorelli arriva anche dal capogruppo in Comune di Italia Viva, Emanuela Mori.