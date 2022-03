Perugia, scossone in Consiglio Comunale: Morbello lascia i Cinquestelle

PERUGIA – La consigliera comunale di Perugia Maria Morbello lascia il Movimento 5 Stelle. Lo annuncia lei stessa con una nota su Facebook. “Sarò trasparente e diretta: non condivido il nuovo corso del Movimento. Un Movimento con una matrice ideologica polarizzata su posizioni, a mio sommesso avviso, esageratamente rigide e chiuse. La mia sensibilità mi spinge ad essere sempre misurata: l’oltranzismo non fa parte della mia natura moderata. Una natura moderata che – a quanto sembra – non è più in linea con quello che viene definito il “nuovo progetto”, il quale però ha tutta l’aria di essere una copia sbiadita, contraddittoria e vacua di quello vecchio e barricadiero ormai consegnato alla storia e alla memoria”

Fibrillazioni politiche

E prosegue: ” Non solo. Sono fermamente convinta che le fibrillazioni politiche degli ultimi giorni causeranno altra incertezza e, per l’effetto, ripercussioni economiche negative per famiglie e imprese italiane. L’instabilità politica indebolirà l’azione diplomatica e toglierà irrimediabilmente credibilità e peso all’Italia nel mutevole equilibrio delle potenze regionali e globali. Per questi motivi non intendo sostenere l’ennesima svolta e, pertanto, lascerò il Movimento 5 Stelle. Auguro buon lavoro al riconfermato presidente e a tutta la comunità M5SA rappresentare i pentastellati in aula rimane quindi solo Francesca Tizi.