Perugia, scoperto market della droga: due arresti, sequestrati più di tre chili di cocaina

Droga recuperata

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre recuperati circa 1.8 chilogrammi di sostanza da taglio necessaria per il confezionamento delle singole dosi e circa 600 euro ritenuti proventi dell’illecito traffico. Durante le fasi di indagine, nel cui ambito, riferisce la Procura, sono stati documentati plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre alle tradizionali tecniche investigative, sono state utilizzate avanzate tecnologie di intercettazione telefonica e ambientale, nonché di localizzazione satellitare.

Gruppo criminale

Tali attività hanno permesso di far emergere l’esistenza, nell’area perugina, di un presunto gruppo criminale composto da albanesi e italiani, i quali erano in grado di commercializzare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. All’esito delle perquisizioni il personale del Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia ha arrestato in flagranza di reato i due uomini, entrambi di origine albanese, trovati in possesso della droga.