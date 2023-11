Scoperto contrabbando internazionale di vodka in piena emergenza Covid

PERUGIA – L’Ufficio delle Dogane di Perugia, nell’ambito di un’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, hanno accertato una evasione di circa 230 mila euro da parte dell’amministratore e socio unico di una società operante nel settore del commercio di alcol. L’impresa agiva quale deposito fiscale nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – che ne dà notizia – avesse revocato la licenza alla movimentazione di alcolici in sospensione di imposta dopo una inchiesta di qualche anno fa, che aveva portato a indagare 11 persone. Il titolare della ditta avrebbe proseguito nell’acquisto di superalcoolici (vodka in particolare) rifornendosi da una società bulgara con le bevande provenienti da un deposito polacco. L’uomo, un sessantenne simulava l’esportazione dell’alcol in Turchia, prima dall’Italia, poi dalla Polonia, facendone sparire le tracce per la vendita in completa evasione di accise e Iva.