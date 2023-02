Perugia, scoperto agriturismo dove confezionavano panetti da mezzo chilo di cocaina

PERUGIA – Quattro arresti a Benevento, Milano, Ancona e Perugia, un arresto in flagrante di un italiano a Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), 13 indagati, numerose perquisizioni, 25 mila euro in contanti sequestrati oltre a cellulari e appunti. Sono alcuni dei numeri dell’operazione ‘Mare d’Inverno’ condotta dai carabinieri di Pesaro Urbino, che hanno smantellato un giro di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, destinate al territorio delle province di Pesaro Urbino, Ancona, Rimini e Perugia. L’indagine era partita nella primavera del 2022: in un agriturismo in provincia di Perugia la droga veniva stoccata in grandi quantità e poi frazionata per essere trasportata in auto in un ristorante annesso ad un campeggio estivo di Marotta, gestito da due degli indagati. Qui avveniva lo smistamento della droga per gli acquirenti finali. La droga veniva nascosta in canne fumarie, tubi dei condizionatori d’aria, scatolette di metallo attaccate con calamite sotto ad auto in sosta.