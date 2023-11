Perugia, strutture ricettive abusive, decine di irregolarità: segnalate 21 persone

PERUGIA – Il comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, ha scoperte strutture ricettive abusive e decine di irregolarità Nel dettaglio, sulla base di input informativi e a seguito di analisi condotte anche mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono state individuate alcune strutture che presentavano maggiori profili di rischio: sono stati, quindi, svolti mirati controlli, tesi a verificare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, con riferimento all’obbligo di comunicazione giornaliera dei nominativi delle persone alloggiate e dalla legge regionale n. 8 del 2017, che disciplina l’organizzazione regionale del turismo nonché le modalità di effettuazione delle prestazioni rese dalle strutture ricettive e dalle imprese nello specifico settore.

Il quadro nei particolari

All’esito degli accertamenti svolti ad opera dei reparti territoriali del comando provinciale di Perugia e aventi ad oggetto oltre 60 strutture, sono state contestate violazioni di carattere amministrativo nei confronti di 10 strutture per mancata comunicazione, ai competenti uffici comunali, dell’inizio attività e della locazione degli alloggi. Sono stati, inoltre, segnalati alla competente Autorità giudiziaria 21 persone, in quanto non avevano comunicato le generalità degli alloggiati presso le proprie strutture.

Una ditta individuale

In particolare, in un caso, le attività hanno riguardato una ditta individuale operante quale ‘host professionista’ nel settore dei servizi di prenotazione e assistenza turistica di immobili di lusso, che gestiva la locazione turistica di alcune ville con piscina di proprietà di terzi soggetti, principalmente stranieri, in violazione delle normative di settore. È stato, inoltre, individuato un operatore che aveva concesso in locazione immobili, in assenza di regolare contratto e senza il rispetto degli obblighi tributari, omettendo di dichiarare ricavi, per circa 75 mila euro ed i correlati redditi, pari a circa 9 mila euro.