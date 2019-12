Perugia, discoteca completamente abusiva: 40enne denunciato

PERUGIA – E’ stata scoperta discoteca abusiva e denunciato un quarantenne albanese che sponsorizzava gli eventi anche sui social network. Blitz della polizia nei giorni scorsi in un locale alla periferia di Perugia dove venivano organizzate serate senza alcuna autorizzazione. Gli agenti hanno raggiunto il locale e accertato che in effetti si trattava di una discoteca abusiva, a cui mancava anche il certificato di agibilità. I poliziotti hanno identificato il quarantenne come il soggetto che aveva aperto il locale senza alcuna autorizzazione amministrativa e a suo carico è scattata la denuncia del caso, oltre a una serie di sanzioni elevate dai diversi enti intervenuti per rilevare le violazioni del caso. Il controllo della polizia è scattato nell’ambito di attività sui locali intrattenimento pubblico che devono rispettare specifiche normative per garantire l’incolumità del pubblico. Nel caso specifico la discoteca era completamente abusiva.