Perugia, scoperta serra artigianale con più di 50 mila euro di marijuana

PERUGIA -Operazione della Guardia di finanza in un ristorante di Perugia e uno dei dipendenti a casa ha una grossa serra di marijuana. Due addetti del locale denunciati, il proprietario segnalato come consumatore e quasi 6 kg di marijuana sequestrati dalla Guardia di Finanza che ha compiuto un’operazione antidroga già valsa la condanna di 18 mesi con giudizio direttissimo per uno dei due dipendenti del ristorante, vale a dire quello che la coltivava, chiamato dal giudice a pagare anche 4 mila euro di multa.

Indagini Dopo una serie di indagini, i militari sono entrati nel ristorante di Perugia e all’esito dei primi accertamenti sia i due dipendenti che il ristoratore hanno consegnato delle bustine di marijuana. Tuttavia, nel locale è stato trovato uno scatolone con dei residui di “erba” e i finanzieri hanno fatto scattare le perquisizioni domiciliari a carico dei tre. A casa di uno dei due lavoratori sono stati trovati 120 grammi di marijuana, mentre altri 5,7 kg e numerose attrezzature per la coltivazione, compresi gli estrattori d’aria e un defogliatore, sono stati sequestrati a casa dell’altro.

In casa Qui i militari hanno scoperto una serra artigianale per la produzione in house di marijuana, con un valore complessivo, tra “erba”, lampade, trasformatori e altri materiali, stimato in circa 55 mila euro. A carico dell’uomo è scattata la condanna di 18 mesi, l’altro dipendente ha rimediato la denuncia a piede libero per spaccio, mentre il ristoratore è stato segnalato come consumatore.