Perugia, scoperta maxi truffa su auto usate dall’Europa: sequestrato oltre 1 milione di euro

– Una maxi truffa su auto usate acquistate in Europa senza pagare l’Iva, e rivendute poi a società umbre con addebito dell’imposta, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Perugia che, su delega della Procura di Firenze, nei giorni scorsi ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre un milione di euro, nei confronti di imprenditori e società operanti, sull’intero territorio nazionale, nel settore del commercio di autoveicoli usati. Tra le ipotesi di reato, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture e documenti per operazioni inesistenti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.