Perugia, scoperta a rubare fa cadere a terra addetto del supermercato: arrestata

PERUGIA – Scoperta a rubare, ha tentato la fuga aggredendo un addetto del supermercato e facendolo cadere a terra: i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato per rapina una donna di 47 anni, di origini albanesi, disoccupata. La donna, all’interno del supermercato del centro commerciale di Collestrada, ha sottratto diversi capi di abbigliamento per un valore superiore a 700 euro. La stessa entrata nel supermercato con un carrello contenente già delle buste di un noto marchio di abbigliamento, aveva con sè una placca magnetica generalmente utilizzata nei negozi per rimuovere il dispositivo antitaccheggio, e così facendo ha introdotto nelle buste quattro paia di scarpe e delle felpe di noti marchi, credendo così di passare inosservata e superare le barriere antitaccheggio poste dopo le casse.

Un addetto alla sicurezza Ma il suo comportamento è stato notato da un addetto alla sicurezza e dal responsabile del supermercato che l’hanno seguita fino all’uscita e qui la donna, vistasi scoperta, per guadagnarsi la fuga, ha aggredito uno dei due facendolo cadere a terra. Sul posto sono subito intervenuti i militari della stazione di Ponte San Giovanni, allertati dalla vigilanza, che hanno bloccato la donna. La stessa, come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.