Perugia, scontro tra due auto a Ponte Rio: resta ferito gravemente un ragazzo

PERUGIA – Intorno alle 21 due auto si sono scontrate in zona Ponte Rio: il bilancio parla di due feriti tra cui un ragazzo che avrebbe riportato lesioni gravi. Il trentenne trasportato in ospedale ora si trova nella Sala rossa del Pronto soccorso. La donna, invece, non sembra aver riportato ferite o traumi preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Alla stessa ora un altro incidente è avvenuto a Ponte San Giovanni dove un macchina si è ribaltata e una persona sarebbe rimasta ferita. In entrambi i casi sono ancora da ricostruire le dinamiche esatte delle cause degli incidenti.