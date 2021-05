Perugia, sciopero alla Trafomec: la Regione convoca le Rsu dell’azienda

PERUGIA – E’ andato in scena questa mattina lo sciopero dei dipendenti della Trafomec Europe di Tavernelle. Adesione praticamente totale dei lavoratori in forza, che hanno confermato quanto fatto emergere nelle assemblee della scorsa settimana: l’esigenza, non procrastinabile di un confronto con la proprietà sul futuro dello stabilimento.

Il sindacato ha posto l’accento sull’assenza, oramai annosa, di qualsiasi riferimento della proprietà, lasciando i lavoratori in un forte stato di preoccupazione.

Gli stessi lavoratori e la delegazione sindacale attendono segnali da parte aziendale, dopo questo sciopero, e li attendono a breve.

In assenza di una convocazione da parte della proprietà, la Rsu e le segreterie di categoria valuteranno nei prossimi giorni se e come individuare altre forme di agitazione.

La Regione dell’Umbria ha intanto convocato il sindacato per giovedì 3 giugno 2021 e la Rsu ha già indetto l’assemblea dei lavoratori per venerdì 4 giugno, per valutare i contenuti di tale confronto.