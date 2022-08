Perugia, schiaffeggia la ex e le danneggia l’auto: denunciato trentenne

PERUGIA – Le autorità nei giorni scorsi hanno soccorso una donna a Ponte San Giovanni che ha raccontato come il trentenne a cui fino a qualche mese fa era legata sentimentalmente avesse dato in escandescenze probabilmente a causa dell’alcol bevuto nelle ore precedenti. I due si erano visti nel pomeriggio e poi avevano deciso di proseguire la serata insieme, ma lui avrebbe alzato un po’ troppo il gomito e in un bar si sarebbe lasciato prendere la mano con le slot machine. A quel punto la ex gli avrebbe proposto di riaccompagnarlo a casa, ma quando sono arrivati all’auto il trentenne le avrebbe sia strappato di mano le chiavi dell’auto, che dato uno schiaffo in faccia, per poi scagliarsi contro il veicolo con un pugno al cofano e un calcio a uno dei fanali, che è andato in frantumi.