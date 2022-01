Perugia, Sauro Cristofani candidato unico al congresso del Pd

PERUGIA – Il percorso congressuale dei dem del capoluogo, inaugurato lo scorso 10 gennaio e che terminerà entro la fine del mese, ha trovato sulla figura di Cristofani una larga convergenza. All’assemblea congressuale, prevista per il 30 gennaio, sarà lui l’ unico candidato. “E’ l’ approdo di un percorso di costruzione intorno al progetto di un Pd aperto e plurale – sottolinea in na nota il segretario uscente Paolo Polinori – che portiamo avanti, insieme alle segreterie regionale e provinciale, dalla scorsa estate. Con l’ obiettivo di inaugurare una fase di costruzione che ci veda protagonisti del rilancio del Pd a Perugia. È un investimento che facciamo sul capitale di competenze, esperienze e sensibilità che i democratici esprimono a Perugia“. Sul nome di Cristofani si chiude lo scontro all’interno del partito tra chi sosteneva il consigliere comunale Sarah Bistocchi e chi Marco Hromis, segretario del circolo di San Sisto.

No allo scontro tra persone

“Abbiamo accompagnato questo percorso – affermano il segretario regionale Tommaso Bori e la segretaria provinciale di Perugia Camilla Laureti – con responsabilità e con la consapevolezza che è compito primario di chi sta alla guida di una comunità come quella del Partito Democratico favorire l’ incontro intorno alle idee e non lo scontro sulle persone. Il risultato è una larghissima convergenza, che non è unanimismo di facciata ma è volontà di superare schemi divisivi e rafforzare la comunità e il suo progetto, mettendola nelle condizioni di essere sempre più credibile e competitiva, di allargare il consenso intorno alle prospettive per la città”.

Grande responsabilità

“Sono consapevole della grande responsabilità che mi sono assunto accettando di candidarmi a mettermi alla testa di una nuova fase del Pd a Perugia – conclude Cristofani – e lavorerò nella direzione di una sempre maggiore attenzione ai grandi temi che investono il futuro della città e dei cittadini e di una spinta al ruolo dei democratici nell’ immaginare un nuovo orizzonte di crescita e sviluppo”.