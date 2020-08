Perugia, Santopadre cita D’Attoma: “Continuerò a trainare”. Ma rispunta la cordata-Gaucci

PERUGIA – “Alcuni vedono una società di calcio come una tigre feroce da uccidere, altri come una mucca da mungere, pochissimi la vedono come è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante”. Massimiliano Santopadre, patron del Perugia, in un breve messaggio pubblicato sul sito ufficiale cita ‌Franco D’Attoma, il presidente del Perugia dei miracoli, imbattuto nella stagione 1978-79.

Una uscita quantomai inopportuna dopo una retrocessione dolorosa ed i tifosi, già infuriati per quello che è successo, stanno facendo montare la polemica. Santopadre prosegue: “Spingere forte sulle gambe e continuare a trainare è l’unica cosa che in questo momento posso fare… e lo farò!”

Monta la pista Gaucci. Intanto però da più parti sta continuando a rimbalzare l’ipotesi di un ritorno di fiamma per Riccardo Gaucci, patron del Floriana ed attualmente impegnato nella Champions League, alla testa di una cordata di imprenditori maltesi. Già qualche mese fa si erano fatti avanti, ma il patron biancorosso aveva respinto l’offerta.