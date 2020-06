Perugia: Santopadre annuncia maxi premio in caso di serie A. Positivo al Covid giocatore del Venezia

PERUGIA – Il presidente del Perugia ha annunciato a Tef Channel un premio in caso di raggiungimento della serie A in questa prosecuzione di stagione: ““Metteremo degli obiettivi, quindi un premio promozione molto alto anche se la situazione è difficilissima. In caso di Serie A i ragazzi verranno premiati con qualcosa di straordinario”, ha detto

Difficoltà e rinunce. E prosegue: “Devo ringraziare pubblicamente giocatori, dirigenti e staff tecnico. Hanno fatto delle rinunce per venire incontro alle mie difficoltà. Fra 20 anni si potrà dire che questo Perugia ha avuto continuità aziendale grazie a 40 persone straordinarie- Il protocollo ha portato delle alte spese impreviste ma grazie alla Federazione e alla lungimiranza dei presidenti e dei vertici delle Leghe per la prima volta si è pensato più ai club che ai tesserati. Era doveroso dare un vantaggio alle società in questo contesto. Significa poter dare continuità aziendale e lavorativa”.

Il Perugia però per ora è a metà classifica-: “Bisogna essere un po’ strabici – dice – con l’occhio sinistro guardiamo avanti e con il destro dietro. Dobbiamo toglierci subito dalla palude perché poi con la serenità possono arrivare grandi risultati. La rosa è valida ma purtroppo ancora non si sono incastrate le situazioni giuste. Speriamo che dopo questa tragedia possa arrivare un po’ di positività””.

Positivo al Venezia. Il Venezia intanto ha diramato una nota ufficiale con la quale annuncia la positività di un calciatore dopo il quinto ciclo di tamponi. La squadra quindi non ha effettuato la seduta di allenamento ed andrà in isolamento fiduciario in attesa dei risultati di altri tamponi. Il Venezia da calendario avrebbe ripreso il suo campionato dalla trasferta in casa del Pordenone, programmata per sabato 20 giugno alle 20.30 Si attende la nota della Lega B.