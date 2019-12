Perugia, Santo Stefano in casa del Trapani, Oddo: “Contro Castori servirà attenzione”

PERUGIA – Il Perugia di Oddo in campo a Santo Stefano: alle ore 15 trasferta al Provinciale di Erice contro il Trapani che si trova a fondo classifica. Oddo, tecnico del Grifo non si fida di Fabrizio Castori, neo allenatore della formazione siciliana: “Dovremo avere grandissima pazienza e intelligenza tattica, non farci prendere dalla smania di attaccare perdendo l’equilibrio. Castori è navigato, ha il suo stile di gioco definito e riconoscibile, si sa difendere benissimo e sa ripartire alla grande. Nell’ultima mia partita contro di lui facemmo 21 tiri in porta contro 1, è finita 1-1. Pensi di avere in mano la partita, comandi il gioco, hai la palla e poi le squadre di Castori ti puniscono. Bisogna stare molto attenti, ci vogliono attenzione massima e personalità, capire che probabilmente noi giocheremo molto ma dovremo anche stare molto attenti”.

Poi cita ad esempio il padre, anche lui allenatore: “Lui mi critica spesso, ma le persone ambiziose sono così. Quando uno critica una persona è perchè comunque di fondo crede in lei. Questo vale per me, per la società e per i tifosi. Per migliorarsi bisogna fare riferimento alle critiche, non agli elogi”.

La situazione. Poi fa il punto sulla squadra: “Buonaiuto dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo domani, ha un piccolo problema dopo l’ultima gara, ma dovremmo recuperarli – afferma l’allenatore biancorosso – ma abbiamo un piano B e C con lo stesso modulo. Non saranno a disposozione Rosi e Dragomir, squalificati, e Fernandes. Stiamo iniziando a creare molte occasioni, la cosa positiva è che però contro l’Entella non abbiamo preso gol. Ma possiamo fare ancora molto meglio. Dovremo tenere l’attenzione altissima, probabilmente avremo il pallino del gioco in mano, ma dovremo prestare massima prudenza. E’ un momento fondamentale del nostro percorso. Solitamente dopo degli alti abbiamo avuto delle ricadute. Ora siamo determinatissimi a dare continuità ai tre punti di sabato”. Il Perugia partirà domani da Sant’Egidio, con volo diretto che atterrerà proprio a Trapani.