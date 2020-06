Perugia, sanità in lutto: è morto a 64 anni il dottor Maragoni

PERUGIA – È morto a 64 anni il dottor Giorgio Maragoni, direttore dell’Emergenza Urgenza della Usl 2. Mondo sanitario in lutto per la scomparsa del cardiologo, per anni alla guida del reparto di Spoleto e poi di quello di Foligno. Lo stimato professionista è morto nella sua abitazione di Corciano dopo aver lottato a lungo, senza mai venir meno al proprio impegno verso i pazienti, coi quali ha sempre mostrato anche grande disponibilità, dedizione e cortesia. La morte di Maragoni “lascia un vuoto importante e un’impronta significativa nella sanità regionale”, si legge in una nota della Usl 2, guidata dal commissario straordinario Massimo De Fino che, insieme al direttore sanitario Camillo Giammartino, quello amministrativo Davina Boco e al direttore medico degli ospedali di Foligno e Spoleto Luca Sapori, “si stringono con affetto intorno ai familiari e alle tante persone che gli hanno voluto bene”.