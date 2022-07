Perugia: saluta Chichizola, ecco Gori e Vulikic. Presentata la nuova maglia

PERUGIA – Giornata di annunci, arrivi e partenze in casa del Perugia. La società ha annunciato l’arrivo di Stipe Vulikic. Il difensore, classe 2001, arriva in prestito annuale con diritto di opzione dall’NK Hrvatski Dragovoljac, squadra croata del massimo campionato.

In porta, saluta il gruppo l’argentino Leandro Chichizola, destinato al Parma. Il nuovo estremo difensore è Stefano Gori, cercato anche dalla Ternana. Il portiere arriva in prestito secco dalla Juventus. Gori, nato il 9 marzo 1996 a Brescia, è cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, per poi trasferirsi al Milan nel 2014 con il quale vince il torneo di Viareggio. Ha vestito le maglie di Bari, Pro Piacenza, Pisa (101 presenze) e nell’ultima stagione quella del Como.

Tornato dal prestito al Gubbio, Giovanni Di Noia va a titolo definitivo al Foggia.

La nuova maglia

In giornata il club ha anche presentato le nuove maglie. Il design della maglia, dice il club “si ispira ad una divisa da gioco del passato su cui erano presenti delle bande oblique in doppio colore che su questa nuova versione sono state reinterpretate con un design più moderno ed attuale.

Il colore predominante è il rosso realizzato con varie tonalità sovrapposte a cui viene accostato il bianco nei dettagli, sia di costruzione della maglia che per tutte le personalizzazioni come la scritta 1905 che trova posto sul retro del collo.

Il tessuto realizzato in poliestere e spandex garantisce elasticità alla maglia ed è stato inciso a caldo con un pattern raffigurante i cinque rioni di Perugia a cui è stato aggiunto come sesto elemento il Grifo, simbolo della città e della società stessa, così da sottolineare nuovamente il messaggio che #NOISIAMOPERUGIA”.