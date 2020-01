Perugia, sale sul tetto di casa del datore di lavoro e minaccia di appiccare un incendio

PERUGIA – Nel tardo pomeriggio di martedì i Vigili de Fuoco sono intervenuti in zona Mugnano, con due squadre e due mezzi, aps e autoscala, per quello che sembrava essere un soccorso persona. In realtà si trattava di un uomo, risultato essere un dipendente del proprietario della casa, che da diverso tempo non percepiva lo stipendio: l’uomo esasperato è salito sul tetto dell’abitazione del datore di lavoro e minacciava di dare fuoco a della benzina che aveva versato sul tetto stesso. I carabinieri sono riusciti a convincerlo a desistere e scendere dal tetto. Il lavoratore di quarantanni è stato portato in caserma, dove dovrà essere sentito dai carabinieri, che ascolteranno anche il titolare dell’azienda.