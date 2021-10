Perugia, rubano borsello con più di 6.000 euro: arrestati da polizia

Coppia con precedenti

Il titolare si è quindi posto all’inseguimento della donna, accorgendosi che era in compagnia di un uomo. La coppia, che era stata già notata nei giorni precedenti girovagare nella zona a chiedere l’ elemosina, ha cominciato a correre per le vie intorno agli stabilimenti della zona, inseguita in macchina dal titolare dell’azienda, che ha chiesto a un passante di avvisare la polizia. Sul posto sono giunte due pattuglie della squadra volante che sono riuscite a intercettare i sospettati del furto. I poliziotti poco dopo hanno anche ritrovato il borsello con tutti i soldi, nascosto sotto un cespuglio.