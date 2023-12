PERUGIA – Un carabiniere della stazione di Ponte San Giovanni, libero dal servizio, mentre era intento ad effettuare alcune commissioni in un centro commerciale è stato attirato dalle urla della proprietaria di un vicino negozio che inseguiva un’altra donna. Il militare ha bloccato la fuggitiva cheaveva appeno rubato articoli di abbigliamenti per un valore di circa 60 euro. La donna, un’italiana 23enne residente a Valfabbrica, è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto aggravato.