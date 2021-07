Perugia, ruba portafogli da auto in sosta: 30enne denunciato

PERUGIA – Un trentenne è stato denunciato per ricettazione di un portafoglio rubato martedì all’interno di un’auto in sosta a Ponte San Giovanni. La vittima, un professionista perugino, ha immediatamente denunciato il furto ai carabinieri che hanno immediatamente visionato le telecamere e identificato l’uomo di nazionalità tunisina. Rintracciato il soggetto è stato trovato in possesso di quattro tra carte di credito e bancomat e dei documenti personale del professionista, che è così riuscito a recuperarli, mentre il trentenne è stato denunciato per ricettazione.