Perugia, ruba al supermercato e morde gli agenti che lo inseguono

PERUGIA– Un uomo di 27 anni è stato arrestato nella giornata di mercoledì per rapina impropria in un supermercato di Perugia. L’uomo, su cui già pendeva obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato da due operatori della sicurezza pubblica in borghese.

Appena scattato l’allarme l’uomo è scappato da una porta di servizio, ma gli agenti lo hanno inseguito a piedi. Quando però lo hanno raggiunto lui ha reagito con violenza, mordendoli entrambi e colpendoli con una serie di calci, dopodiché è stato immobilizzato e consegnato ai colleghi. Nello zaino il ventisettenne aveva nove bottiglie di liquori.