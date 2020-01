Perugia, Romizi accende la giostra dei mini-assessori: nomi e incarichi assegnati

PERUGIA – Un piccolo posto al sole non si nega a nessuno. E’ così il sindaco Andrea ha ufficializzato la nomina dei cosiddetti mini-assessori. Vincono la lotteria Francesca Renda (Blu) e i due consiglieri di Fdi Fotinì Giustozzi e Riccardo Mencaglia. La prima si occuperà di ‘Mobilità extra urbana su ferro e aereo’ e ‘Reperimento di risorse finanziarie pubbliche e/o private per produzioni cinematografiche e individuazione delle stesse da localizzare nel territorio’. Giustozzi invece avrà la delega a centro storico e Art bonus e Mencaglia alla Protezione civile. Nei prossimi giorni Romizi dovrebbe indicare anche altri consiglieri delegati: il leghista Luca Valigi per quanto riguarda il tema dei diritti degli animali, Massimo Pici (Perugia civica) per la sicurezza nelle scuole e Federico Lupatelli di Fdi, per quanto riguarda il tema delle periferie. Un piccolo posto al sole.