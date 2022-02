Perugia, rissa tra ragazzi finisce a pugni e martellate: denunciato l’aggressore

PERUGIA – Una lite tra ragazzi a colpi di martello e pugni e per questo motivo un ventunenne è finito in ospedale. L’episodio si è verificato martedì nella zona di Ponte della Pietra dove un trentacinquenne, dopo essere stato colpito alla tempia con un pugno, forse per una questione di soldi, ha estratto un martello e colpito alla testa il giovane residente nel capoluogo. Quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto hanno trovato il ventunenne nelle mani dei sanitari del 118 che, dopo averlo medicato sul posto, lo ha trasferito all’ospedale di Perugia per ulteriori accertamenti all’esito dei quali è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Immediatamente le autorità hanno avviato le ricerche e rintracciato il 35enne che è stato denunciato per lesioni e possesso di oggetti atti a offendere. Sequestrato anche il martello di cui si era liberato poco dopo l’aggressione.