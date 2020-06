Perugia, rissa notturna in centro: fermati tre giovani, uno è stato espulso

PERUGIA– Rissa notturna in centro a Perugia. Una chiamata ha allertato la Questura che ha raggiunto il luogo segnalato dove era in corso uno scontro fra tre cittadini africani, due gambiani (rispettivamente di 29 e 26 anni) ed un ivoriano di 22 anni. I tre si stavano picchiando violentemente ed uno era anche molto ferito. Gli agenti della Volante hanno impiegato non poco a riportare la calma e dopo esserci riusciti è scattato il fermo e il trasferimento in Questura dei violenti: per tutti l’accusa è rissa aggravata e lesioni. I partecipanti sono stati inoltre, sanzionati per la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Uno degli arrestati, al termine delle attività di rito, visto il curriculum criminale. è stato immediatamente espulso dal territorio nazionale.