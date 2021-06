Perugia, rissa in centro storico tra bande rivali: denunciati sei giovani

PERUGIA – Sei giovani denunciati per i fatti violenti di venerdì 11 giugno quando due gruppi di giovani hanno litigato e poi si sono picchiati tra piazza della Repubblica e piazza IV Novembre. Per tre di loro, ossia due eugubini di 20 e 21 anni più un coetaneo perugino, il questore Antonio Sbordone ha disposto il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi per un anno: si tratta del provvedimento modificato nel 2020 dopo la morto del giovane Willy Monteiro Duarte e che prevedono, in caso di violazione della misura, la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro. Per altri due eugubini di 20 anni e un giovane di Marsciano di 19 è scattato il foglio di via dal comune di Perugia con divieto di ritorno.

Umbertide Sempre il questore ha emesso il provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento a carico di altre quattro persone, tre italiani e uno stranieri, accusati di rissa a seguito dei fatti violenti avvenuti il 31 dicembre scorso a Umbertide.