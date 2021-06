Perugia, rissa in centro: rintracciati e denunciati cinque ragazzi

PERUGIA – Cinque ragazzi tutti italiani, con età comprese fra i 19 e 21 anni, sono stati rintracciati e denunciati dalla polizia dopo una rissa scoppiata nella notte fra giovedì e venerdì nel centro storico di Perugia. L’intervento della squadra volante, con l’ausilio della guardia di finanza – sottolinea la questura – è stato utile ad evitare più gravi conseguenze. I partecipanti alla rissa, scoppiata, secondo quanto riferito dalla polizia, per futili motivi, hanno riportato solo lievi escoriazioni. Alcuni nel corso della lite hanno anche utilizzato delle cinture per colpire gli avversari. Alla vista delle volanti una quindicina di ragazzi sono scappati in varie direzioni.

Sistema Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato che tutti i ragazzi successivamente raggiunti e bloccati erano stati parte attiva nella rissa, tra due gruppi di giovani, il primo composto da ragazzi residenti nel Perugino e l’altro da residenti nel comune di Gubbio. I giovani, tutti privi di precedenti di polizia, sono stati denunciati per i reati di rissa aggravata, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. Inoltre a carico di due ragazzi eugubini ed un terzo perugino ma residente in altro comune sono stati disposti i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Perugia.