Perugia, rissa finisce a coltellate in via della Pescara: quarantenne gravissimo

PERUGIA – Ancora violenza nella zona centrale di Perugia. Nel pomeriggio di venerdì un quarantenne è stato accoltellato in via della Pescara all’esterno di un bar. L’aggressore, secondo quanto emerge, sarebbe un coetaneo nordafricano. L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con ferite all’addome, al torace, oltre che alle ascelle, ma una coltellata gli avrebbe anche lesionato il cuore. L’uomo è stato operato in Cardiochirurgia, è gravissimo.

I Carabinieri stanno indagando per fare chiarezza sulle cause scatenanti ma da quanto sembra, il coltello sarebbe stato estratto dopo una rissa a cui avrebbe preso parte almeno altre due persone, un italiano ed un altro nordafricano, probabilmente originata da qualche parola di troppo verso la ragazza del giovane italiano. Si sarebbe passati dalle spinte alle coltellate. L’aggressore è poi fuggito, in direzione del parco. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.