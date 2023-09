PERUGIA – Un “delicato” intervento su una paziente di 40 anni affetta da una “grave forma” di ernia cervicale è stato eseguito all’ospedale di Perugia dall’equipe chirurgica della struttura complessa di Neurochirurgia diretta dalla dottoressa Nunzia Cenci. I chirurghi guidati dal dottor Rodolfo Corinaldesi, hanno deciso subito di intervenire – spiega il Santa Maria della Misericordia in un comunicato – per scongiurare che l’ernia potesse provocare una lesione al midollo e, di conseguenza, danni permanenti alla paziente. L’intervento, della durata di due ore, è stato eseguito in micro chirurgia (con un approccio, dunque, mini invasivo). L’operazione è “perfettamente” riuscita e la donna, dopo un breve periodo di degenza, è stata dimessa dall’ospedale. L’equipe che ha condotto l’intervento è stata composta dai chirurghi Rodolfo Corinaldesi e Giovanni Ghetti, dal medico anestesista Noemi Speranza, dall’infermiera strumentista Giovanna Chessa e dall’ infermiera di sala operatoria, Donatella Pieretti.