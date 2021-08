Perugia, rinforzo in attacco per Alvini: ecco l’ex Chievo De Luca

PERUGIA -Il Perugia Calcio ha reso noto di avere raggiunto l’accordo con la Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Manuel De Luca.

L’attaccante, nativo di Bolzano e che ha appena compiuto 23 anni lo scorso luglio, è cresciuto nel settore giovanile del Torino fino all’esordio in Coppa Italia il 3 gennaio 2018 contro la Juventus.

Per lui 51 presenze e nove gol in Serie B con le maglie di Virtus Entella (19 gettoni e 3 reti) e lo scorso anno Chievo Verona (32 presenze e sei reti più un altro gol in Coppa Italia.

Ha anche vestito le maglie di Alessandria e Renate.