PERUGIA – Sta portando a spasso il proprio cane quando nota un’auto sopraggiungere a gran velocità. E’ accaduto a Cenerente. L’uomo, un 58enne, spaventato per la presenza di pedoni ha gridato verso il conducente affinchè moderasse l’andatura. Ma l’automobilista, un 22enne, è sceso e, in evidente stato di ebrezza, ha insultato e minacciato l’uomo. Il 58enne ha quindi chiamato le forze dell’ordine, ma lui, tutt’altro che intimidito, l’ha spinto facendolo cadere a terra. Quindi si è rimesso in macchina e se n’è andato. Grazie ad alcuni testimoni sono state raccolte informazioni sul 22enne. Il giorno dopo il 58enne ha presentato denuncia dimostrando una prognosi di 7 giorni. Il 22enne è stato identificato e denunciato per lesioni personali.