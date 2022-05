Perugia, riconosce la bici che gli avevano rubato: denunciato 26enne

PERUGIA – È stato denunciato per ricettazione un 26enne che pochi giorni fa, a Perugia, è stato trovato in sella a una bicicletta rubata. Il furto del mezzo era stato denunciato ad aprile da un uomo che, passando lungo via XIV Settembre, ha notato il ragazzo a bordo della bici. A quel punto ha allertato le forze dell’ordine che, arrivate sul posto, hanno fermato il 26enne, uno dei tanti rider che lavorano in città, il quale ha spiegato di aver comprato la bici pochi giorni prima per 500 euro da una persona che non conosceva. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario.