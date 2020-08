Perugia, ricercato per truffa se ne stava in vacanza: arrestato

PERUGIA – La Volante della questura di Perugia ha tratto in arresto un cittadino macedone di 44 anni, che soggiornava insieme alla propria compagna, una connazionale 43enne, presso un conosciuto hotel della città. L’operazione è scattata quando si sono incrociati i dati degli ospiti registrati, che vengono comunicati dagli alberghi alla questura, e il database dell’Interpol. Scattati l’alert, gli agenti sono giunti velocemente sul posto, per il timore di un possibile improvviso allontanamento e, con l’aiuto del personale della reception dell’hotel hanno individuato l’uomo, a cui è stato notificato il mandato di cattura internazionale emesso per il reato di truffa dal Tribunale di Struga e diffuso in Banca Dati Interpol dal National Central Bureau di Skopije. Accompagnato in questura di Perugia ed espletate le formalità di identificazione e di arresto, l’uomo è stato rinchiuso a Capanne e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.