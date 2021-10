Perugia, riapre la galleria ‘Volumni’ sul raccordo dopo l’incendio del camion

Cinque imprese al lavoro

Per contenere al minimo i tempi di esecuzione sono state impiegate contemporaneamente cinque imprese specializzate che hanno operato senza soluzione di continuità sotto la direzione dei tecnici Anas, consentendo di riaprire al traffico il tunnel in anticipo rispetto all’obiettivo – “già sfidante” – di sabato mattina, condiviso con la prefettura e gli enti locali. Già nella serata di mercoledì 27 la circolazione era stata ripristinata con transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.